Orari dei bus sballati e percorsi inesistenti | l' app costata un milione non funziona e così l' Amat lancia la sua

L'app dell'Amat, costata un milione di euro e ancora in fase sperimentale a quasi tre anni dal suo lancio, presenta numerosi problemi. Orari dei bus sbagliati e percorsi inesistenti sono diventati frequenti, lasciando gli utenti frustrati. Nonostante i tentativi di miglioramento, molti segnalano che l'app non funziona come dovrebbe, alimentando dubbi sulla sua effettiva affidabilità.

"Muoversi a Palermo", annunciata dal Comune come una rivoluzione, dopo quasi tre anni è ancora in fase sperimentale. Ha sempre avuto problemi ma nell'ultimo periodo fornisce dati completamente sbagliati. Intanto un altro software, molto più economico, sta per entrare in funzione. A maggio compirà tre anni, ma a oggi è ancora in fase sperimentale. E di problemi ne ha davvero parecchi, tanto che c'è chi pensa che in realtà non potrà mai funzionare correttamente. Eppure l'app "Muoversi a Palermo", quella che avrebbe dovuto rivoluzionare il trasporto pubblico cittadino consentendo agli utenti di conoscere in tempo reale gli orari...

