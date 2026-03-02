Ora legale in Italia quando arriva e come cambiano orologi

In Italia, l'ora legale inizia a marzo, quando le lancette degli orologi vengono spostate avanti di un'ora. Questo cambiamento avviene poche settimane dopo l'inizio del mese, segnando il passaggio dalla standard time alla daylight saving time. L'adozione dell'ora legale comporta un spostamento temporaneo dell'orario ufficiale, che durerà fino all'autunno.

(Adnkronos) – L'arrivo di marzo avvicina anche l'ora legale. Poche settimane e la primavera abbandonerà l'ora solare, per spostare le lancette degli orologi avanti di un'ora. Il cambio di ora, con l'avvento di quella legale, è prevista per l'ultimo weekend del mese, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo. Ecco quando arriva e.

Quando torna l'ora legale e perchè nel 2026 arriva primaMarzo è il mese dei cambiamenti: torna la primavera e qualche giorno dopo anche l'ora legale.

L’ora legale quest’anno arriva prima: “Segnatevi questa data”Il passaggio all’ora legale rappresenta un momento di transizione ciclico che influenza profondamente il ritmo delle nostre giornate e il nostro...

Quando torna l'ora legale e perchè nel 2026 arriva primaMarzo è il mese dei cambiamenti: torna la primavera e qualche giorno dopo anche l'ora legale.Tra poche settimane sarà infatti tempo di dire addio all’ora solare e preparare gli orologi per il cambio ... milanotoday.it

Ora legale, quando cambia e perchè quest’anno arriva primaAlle 2:00 della notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 scatterà l’ora legale. Le lancette verranno portate avanti di sessanta minuti e segneranno le 3:00. Il passaggio avverrà con un certo antic ... livesicilia.it

