Oppini punge l’Inter Bergomi attacca | Calvarese con i suoi errori ti ha regalato Champions e Fifa World Cup alla faccia dei…

Francesco Oppini ha criticato l’Inter, mentre Fabio Bergomi ha risposto puntando il dito contro Calvarese, accusandolo di aver contribuito con errori a regalare alla squadra una Champions e una Fifa World Cup. Lo scambio di commenti sui social tra i due coinvolge anche il prossimo derby tra AC Milan e Inter. La discussione ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio.

Il botta e risposta social tra Francesco Oppini e Fabio Bergomi accende ulteriormente l'attesa per il derby tra AC Milan e Inter. La frecciata di Francesco Oppini Il tifoso juventino ha insinuato dubbi sull'operato arbitrale in vista della sfida, parlando del rischio di "ennesima serata nera di arbitri e var pro o contro qualcunoa", lasciando.

