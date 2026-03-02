Oltre il Red Carpet il format più esclusivo di Sanremo che ha fatto parlare tutti

Oltre il Red Carpet, il format più esclusivo di Sanremo, ha attirato l’attenzione di pubblico e media. Durante l’evento, sono stati presentati look delle celebrità, interviste e momenti di backstage. La trasmissione ha coinvolto ospiti e conduttori, offrendo uno sguardo privilegiato sulle giornate del festival. Tutto si è svolto senza intoppi, lasciando spazio a immagini e commenti in tempo reale.

Durante l'ultimo Festival di Sanremo, nel cuore della settimana più mediatica d'Italia, è andato in scena l'evento che ha alzato l'asticella dell'esclusività: Oltre il Red Carpet, il format ideato da Monica Lazar, founder di Only Light Digital, agenzia di comunicazione specializzata in branding e posizionamento strategico, e Kevin Sacchi, founder della KS Digital Force, realtà digitale da milioni di follower. Unendo le loro forze, hanno trasformato l'elegantissimo Hotel Belle Epoque in un dal respiro hollywoodiano, dove glamour, spettacolo e innovazione si sono fusi in un racconto magnetico e contemporaneo. Non un semplice spazio interviste ma una vera experience lounge dove i protagonisti del Festival hanno lasciato il copione fuori dalla porta per raccontarsi con autenticità e visione.