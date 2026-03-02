Ofelia e il dono del vaticinio per raggiungere la libertà
Il 27-28 maggio 1894, su «L’isola» di Sassari, viene pubblicato un annuncio pubblicitario in cui si segnala che Elisa Morello, considerata una sonnambula rinomata, offre consigli di presenza e per corrispondenza su vari argomenti. La notizia si apre con questa comunicazione e si concentra sull’offerta di servizi di consulenza, senza entrare in dettagli ulteriori o coinvolgimenti personali.
IL LIBRO. Tutto parte da un annuncio pubblicitario apparso su «L’isola» di Sassari del 27-28 maggio 1894: «La Rinomata Sonnambula Elisa Morello dà consigli di presenza e per corrispondenza per tutti gli argomenti possibili.». Nasce da uno spunto reale «La sonnambula», ultimo romanzo della sassarese, da anni residente a Milano, Bianca Pitzorno (Bompiani, gennaio 2026, pp. 408, euro 20). Da un dato documentale, si genera «l’invenzione di una storia nella quale agiscono molti personaggi, veri o inventati, ma tutti ispirati a vicende realmente verificatesi in Sardegna o altrove». Ofelia Rossi, la protagonista, sin dalla primissima infanzia è toccata da una sventura, o da un dono. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
