Odissea sanità a Viterbo quasi tre esami su dieci sono fuori tempo massimo

A Viterbo, quasi tre esami su dieci vengono eseguiti oltre i tempi previsti, creando disagi tra i cittadini che devono prenotare visite specialistiche. Nonostante le recenti direttive della Regione Lazio, entrate in vigore a febbraio con l’intento di ridurre le code e migliorare l’organizzazione, i tempi di attesa rimangono lunghi e complicati per molti utenti. La situazione evidenzia ancora difficoltà nel sistema sanitario locale.

Prenotare una visita specialistica a Viterbo continua a essere una sfida per migliaia di cittadini. Nonostante le nuove direttive della Regione Lazio, entrate in vigore dal primo febbraio con l'obiettivo di snellire le code e ottimizzare le agende, i tempi di attesa effettivi per molte. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

“Liste d’attesa e prenotazioni chiuse, la mia odissea con la sanità: da Parma a Borgotaro impossibile prenotare risonanze ed esami per capire se sono grave o no”“Chiedo: a cosa serve il servizio sanitario pubblico se non è possibile prenotare un esame importante e soprattutto urgente come una risonanza...

Occupazione in Italia: in un anno +357mila posti di lavoro. Nove su dieci sono a tempo indeterminatoI dati sul lavoro continuano a sorridere all’Italia, che sembra aver invertito definitivamente un trend negativo che per anni aveva portato la...