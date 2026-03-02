Odgaard gela l’Arena Garibaldi | il Bologna piega un Pisa eroico ma sfortunato

Il Bologna di Vincenzo Italiano conquista tre punti contro il Pisa, che combatte fino all’ultimo e mostra grande determinazione. La partita si conclude con un risultato di 1-0 a favore dei felsinei, che tornano alla vittoria dopo una fase senza successi. La sfida si è giocata all’Arena Garibaldi, con entrambe le squadre impegnate in un incontro intenso e combattuto fino al fischio finale.

A poche ore dal triplice fischio di una sfida dai due volti, il Bologna di Vincenzo Italiano ritrova la via del successo e si rilancia nella corsa all’Europa, superando un Pisa mai domo per 1-0. Nella serata di oggi, allo stadio Romeo Anconetani, è stata una prodezza balistica di Jens Odgaard al 90? a decidere un match equilibrato, segnato dai riflessi prodigiosi di Lukasz Skorupski e dai legni colpiti da Castro e Caracciolo. Per la compagine di Hjliemark, nonostante una prestazione di grande vigore agonistico, prosegue il digiuno di vittorie che dura ormai da 16 turni. L’equilibrio dei legni e l’impasse tattica. L’avvio del confronto ha visto il Bologna tentare di imporre il proprio fraseggio, scontrandosi però contro l’organizzazione difensiva dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

