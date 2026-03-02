Il 4 marzo, in occasione del World Obesity Day, i palazzi delle istituzioni saranno illuminati di blu per esprimere solidarietà verso le persone con obesità e per sensibilizzare contro lo stigma associato alla condizione. Questa iniziativa mira a portare l’attenzione sulla problematica e a mostrare un sostegno visibile a chi affronta questa sfida ogni giorno.

Il 4 marzo, nel World Obesity Day, i palazzi delle istituzioni si illumineranno di blu come segno concreto di vicinanza ai pazienti con obesità e di impegno nella lotta allo stigma che ancora oggi colpisce chi convive con la patologia. È l’iniziativa promossa da Amici Obesi in adesione alla campagna globale della World Obesity Federation. «L’obesità non è una colpa, ma una malattia complessa e multifattoriale, eppure troppe persone continuano a subirne le conseguenze anche sul piano sociale, rinunciando spesso a prendersi cura della propria salute per vergogna, discriminazione o per la mancanza di adeguate tutele», afferma Iris Zani, presidente dell’associazione che in occasione della Giornata mondiale dell’obesità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Obesità, il 4 marzo palazzi illuminati contro ogni stigma: si può intervenire con successo

Obesità, tutte le cause dello stigma: l’indagine È duro a morire, lo stigma sociale che colpisce chi soffre di obesità: secondo i risultati di un’indagine condotta da Novo Nordisk a livello europeo,...

Foggia accende una luce sull'epilessia, l'impegno del Policlinico contro ogni stigma e pregiudizioLa Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Foggia, diretta dalla Dott.

Tutti gli aggiornamenti su Obesità.

Temi più discussi: Giornata Mondiale dell’Obesità – 4 marzo 2026; Visite gratuite obesità all’Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano; Obesità senza pregiudizi: ascoltare, comprendere, curare; Obesità, ecco la mappa delle disuguaglianze in Italia.

Giornata dell'obesità, il 4 marzo i palazzi si colorano di bluIn occasione della Giornata mondiale dell'obesità, che ricorre il 4 marzo, l'associazione Amici Obesi ha chiesto alle principali Istituzioni nazionali e regionali di accendere e colorare di blu le pro ... ansa.it

Obesità, SIO: 52% dei centri al Nord ma i tassi più alti sono al SudÈ la fotografia scattata dalla Società Italiana dell’Obesità (Sio) in vista della Giornata Mondiale contro l’Obesità del 4 marzo, quando in Senato sarà presentato il Manifesto di Erice ... doctor33.it

' , "" : In vista della Giornata Mondiale dell’Obesità del 4 marzo, i risultati di - facebook.com facebook