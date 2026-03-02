A marzo 2026, sul canale di Prime IWONDERFULL sono disponibili nuovi titoli in catalogo. Prime Video Channels presenta un percorso nel cinema internazionale, con cinque film che arricchiscono l’offerta. La piattaforma aggiorna regolarmente la selezione, offrendo agli utenti un’ampia scelta di produzioni provenienti da diversi paesi e generi. La novità si inserisce in una strategia di ampliamento del catalogo dedicata agli appassionati di cinema.

A marzo IWONDERFULL Prime Video Channels propone un percorso nel cinema internazionale con cinque nuovi titoli che spaziano dalla commedia d’autore al dramma storico, passando per l’animazione indipendente e il body horror, genere che sempre più negli ultimi anni si è imposto all’attenzione del pubblico come specchio deformante attraverso cui guardare la nostra realtà. Cinque titoli che giocano con i generi di riferimento, unendo qualità cinematografica, immaginazione e grande libertà narrativa. Il 6 marzo entra a far parte del catalogo IWONDERFULL Hors du temps – Affetti collaterali, l’ultimo lungometraggio di Olivier Assayas prima de Il mago del Cremlino (attualmente al cinema). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Nuovi titoli disponibili a marzo 2026 sul canale di Prime IWONDERFULL

