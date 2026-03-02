Nel match dei quarti di finale del playoff scudetto femminile, Novara ha battuto Chieri 3-1. Leonardi ha sottolineato l'importanza dell'aggressività in campo, mentre Spirito ha criticato l'atteggiamento mostrato dalle sue giocatrici durante la partita. La gara ha offerto spunti di riflessione sulla tattica e sull’atteggiamento delle squadre coinvolte.

Il turno dei quarti di finale del playoff scudetto femminile ha visto esiti netti e momenti di verifica tattica, con dichiarazioni che hanno accompagnato ogni sfida. il presente testo sintetizza i punteggi chiave e le osservazioni emerse al termine delle gare. Milano chiude la serie di gara 1 dei quarti imponendosi con un 3-0 che impone una lettura operativa sulla dinamica della sfida. Eleonora Fersino ha commentato l’andamento della gara rimarcando che la squadra è “a metà dell’opera”, seguita da Sonia Candi che ha espresso la volontà di riaprire la serie in prospettiva delle prossime uscite. Le dichiarazioni richiamano una fiducia coraggiosa nelle possibilità di risalita e una lettura centrata sull’energia collettiva in campo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Novara-Chieri 3-1: Leonardi esalta l'aggressività, Spirito critica l'atteggiamento

Novara batte Milano 3-2: De Nardi esalta il gruppo, Kurtagic critica la prestazioneLe competizioni di pallavolo di livello nazionale continuano a offrire risultati avvincenti e interventi di analisi approfonditi, riflettendo...

Herbots: "Determinazione e aggressività fin fischio d'inizio contro Macerata-NovaraLa Igor Volley affronta una tappa cruciale della fase regolare, muovendosi verso Macerata per la penultima giornata della stagione.

Tutti gli aggiornamenti su Novara Chieri.

Temi più discussi: Novara vince 3-1 il primo atto dei play-off con la Reale Mutua Fenera Chieri ’76; Playoff Scudetto: Novara-Chieri 3-1. Tolok è la mattatrice di Gara 1 con 29 punti; Gara 1 è biancazzurra: Igor Volley avanti nella serie play-off con Chieri; Playoff di pallavolo femminile di Serie A1 2025/26: risultati e tabellini di gara -1 dei quarti di finale.

La Igor Volley parte bene nei play-off: vittoria netta su Chieri in gara 1Vittoria e buona prestazione per la Igor Volley Novara contro Chieri in gara 1 dei play-off Scudetto, con le zanzare che si impongono per 3-1. lavocedinovara.com

Volley, quarti di finale dei Playoff Scudetto Serie A1: Novara vince 3-1 il primo atto contro ChieriNOVARA – È la Igor Gorgonzola Novara ad aggiudicarsi il primo atto dei play-off con la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, imponendosi 3-1 al PalaIgor in gara 1 dei quarti di finale. Le ragazze di Negro pa ... quotidianopiemontese.it

Pallavolo A1F Scudetto - Novara vince il derby con Chieri, le collinari vincono solo il terzo set x.com

Volley, in garauno la #Igor #Novara batte Chieri: 3-1 facebook