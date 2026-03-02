Notte bianca dei giovani di Mola | appuntamento con il progetto tutt?@conness?

Venerdì 6 marzo 2026 alle 19:30 si terrà presso i Locali Pista, vicino all'Arena Castello a Mola di Bari, l'evento della Notte Bianca dei Giovani. L’appuntamento è dedicato ai percorsi gratuiti di tutt?@conness? che mirano a migliorare le competenze dei partecipanti. L’evento fa parte della manifestazione organizzata per coinvolgere i giovani della zona in attività di formazione e socializzazione.

MOLA DI BARI - Venerdì 6 marzo 2026, ore 19:30, presso i Locali Pista (adiacenti all’Arena Castello) a Mola di Bari: è l’appuntamento da segnare in calendario, parte degli eventi della Notte Bianca dei Giovani, e dedicato ai percorsi gratuiti di tutt?@conness? per migliorare le competenze. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Max Gazzè in concerto a Sarno per la Notte Bianca: appuntamento in piazza con l'Orchestra Popolare del Saltarello

Max Gazzè in tour a Sarno: appuntamento in piazza il 5 gennaio, in occasione della Notte BiancaTutto pronto, il 5 gennaio, in piazza 5 Maggio, a Sarno, per accogliere il cantautore e bassista romano Max Gazzè, accompagnato dall’Orchestra...

Una selezione di notizie su Notte bianca.

Discussioni sull' argomento ECOTHLON 2026, al via domenica 1 marzo la Caccia al Rifiuto con un calendario diffuso in città; Notte bianca in biblioteca a Poggio a Caiano: torna la festa della lettura per i più piccoli; Eventi segnalati dai Comuni; Bianca Balti a Sanremo 2026: Elaboro il lutto dopo la chemioterapia. La scaletta e conferenza della quarta serata.

Ritorna la Notte Bianca per i Giovani all’Oratorio Paolo VI di Vimodrone: Un Sabato di Sport, Musica e LaboratoriPartecipa alla Notte Bianca dell'oratorio Paolo VI a Vimodrone il 21 febbraio! Un evento per i giovani pieno di sport, musica e laboratori creativi. Non perdere questa serata di comunità e divertiment ... milano.cityrumors.it

Venerdì 27 febbraio marzo arriva la notte bianca con la lettura alla biblioteca comunale “Francesco Inverni” di Poggio a Caiano. Un’iniziativa che rientra nel progetto “Un Prato di libri”, organizzato dall’associazione “Il Geranio”, con il patrocinio e il contribut - facebook.com facebook