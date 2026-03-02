Al Bioparco di Roma si tiene un concerto intitolato “Monache, Madri, Mogli, Cortigiane” che rende omaggio alle compositrici del Barocco italiano. L’evento si concentra sulla musica di donne che hanno lasciato il segno nel periodo barocco, offrendo un’interpretazione dedicata a questa specifica figura femminile attraverso composizioni musicali. La serata si svolge in un ambiente pubblico e accessibile a tutti.

Cosa: Concerto dedicato alle compositrici del Barocco italiano intitolato “Monache, Madri, Mogli, Cortigiane”. Dove e Quando: Sala dei Lecci, Bioparco di Roma, domenica 8 marzo alle ore 18:30. Perché: Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna riscoprendo il genio musicale di figure storiche ingiustamente lasciate ai margini. Il Seicento non è stato solo un secolo di grandi rivoluzioni scientifiche e trasformazioni artistiche, ma anche un periodo in cui il linguaggio musicale ha cercato nuove vie per esprimere l’ineffabile, la spiritualità e la passione umana. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Camera Musicale Romana propone un evento di rara intensità culturale presso la suggestiva Sala dei Lecci del Bioparco di Roma. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Note al Femminile: il Barocco al Bioparco di Roma

