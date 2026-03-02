Flavio Cobolli ha vinto l’ATP 500 di Acapulco, aggiungendo un risultato importante alla sua stagione. Il tennista romano ha superato avversari di livello nel torneo messicano, rafforzando la propria presenza nel circuito internazionale. La vittoria rappresenta un passo significativo per lui, che aveva già mostrato segnali di crescita nelle settimane precedenti. La competizione si è svolta in Messico, coinvolgendo diversi giocatori di alto livello.

In Messico, il tennista romano aveva voglia di chiudere il cerchio, dopo aver flirtato col primo successo stagionale a Delray Beach Una nuova freccia nella faretra dell'Italtennis. Flavio Cobolli ha battuto un colpo ad Acapulco. In Messico, il tennista romano aveva voglia di chiudere il cerchio, dopo aver flirtato col primo successo stagionale a Delray Beach (USA) nella settimana precedente. Una versione pragmatica, degna del miglior Jannik Sinner, quella nell'ATP 500 centroamericano. Sì, perché Cobolli ha concluso il suo cammino annullando 17 delle 18 palle break concesse nel torneo e dimostrandosi di altra categoria nel modo di affrontare i punti importanti, rispetto allo statunitense Frances Tiafoe (n. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Non solo Sinner e Musetti. Cobolli vince l'ATP 500

Il ranking ATP degli italiani dopo gli Australian Open: Sinner e Musetti si confermano, crollo Sonego, difesa CobolliGli Australian Open 2026 sono ormai entrati nella loro fase calda: venerdì 30 gennaio si disputeranno le semifinali (non prima delle ore 04.

Leggi anche: Lorenzo Musetti virtualmente terzo al mondo nel raking ATP, davanti a lui solo a Sinner e Alcaraz

L'ANALISI della VITTORIA di Flavio COBOLLI contro Tiafoe in finale ad Acapulco

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sinner.

Temi più discussi: Non solo Sinner e Musetti. Cobolli vince l'ATP 500; Darderi: Sogno la Top 10, Sinner mi spinge a migliorarmi; Tre italiani nei primi 15, come mai prima. Cobolli vince ad Acapulco e raggiunge Sinner e Musetti; Cobolli raggiunge Sinner e Musetti in top 15: solo otto azzurri ci sono riusciti nell’Era Open.

Cobolli raggiunge Sinner e Musetti in top 15: solo otto azzurri ci sono riusciti nell’Era OpenTop 15, Tennis - Italiani | Panatta e Bertolucci i primi italiani a spingersi così in alto. Dopo Barazzutti, è Fognini a interrompere il digiuno dopo 35 anni, seguito a ruota da Berrettini ... ubitennis.com

Paolini sul tennis italiano: Non ci siamo solo io e SinnerIl suo inizio di 2026 non è stato certamente esaltante. Jasmine Paolini è ancora saldamente la numero uno del tennis femminile in Italia e lavora sodo per ... oasport.it

Secondo ITF, Jannik Sinner È il Tennista più Amato dai Tifosi nel Mondo !!! - facebook.com facebook

Classifica ranking Atp aggiornata dopo la vittoria di #Cobolli ad Acapulco: Sinner è sempre lontano da Alcaraz x.com