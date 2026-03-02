Non solo separazione delle carriere e sorteggio | cosa cambia se vince il sì al referendum

Il referendum sulla giustizia si avvicina rapidamente, con le urne aperte domenica 22 e lunedì 23 marzo. I cittadini sono chiamati a votare sulla riforma proposta dal ministro della giustizia, che introduce modifiche importanti come la separazione delle carriere e il sorteggio dei giudici. La consultazione coinvolge milioni di elettori che dovranno esprimersi sulle nuove disposizioni.

La riforma voluta da Meloni e Nordio introduce un'alta corte disciplinare per i magistrati. Il post-voto potrebbe rappresentare un "terremoto normativo" di un anno Il referendum sulla giustizia è sempre più vicino. Domenica 22 e lunedì 23 marzo milioni di cittadini si recheranno alle urne per esprimersi sulla riforma firmata dal guardasigilli Carlo Nordio. I confronti pubblici - piuttosto accesi - sul testo che vuole modificare diversi articoli della Costituzione si soffermano soprattutto sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e sul sorteggio per i componenti del Consiglio superiore della magistratura (Csm).

Perché No, la guida pratica al referendum di Marco Travaglio. Il primo video: come cambia la Costituzione? Cosa comporta la separazione delle carriere?Come cambia la Costituzione con la riforma Nordio-Meloni? Cosa comporta la separazione delle carriere? Come saranno composti – e come funzioneranno –...

"Separazione delle carriere: due considerazioni per il 'sì' al referendum"La riflessione dell'avvocato Domenico Attanasi: "Il giudice non deve solo essere terzo e imparziale, ma anche apparire tale.

La Separazione delle CARRIERE dei MAGISTRATI: cosa DEVI SAPERE ora!

La separazione delle carriere: una riforma Innocua per lo stato di diritto, oltre le polemiche ideologicheLa separazione delle carriere: una riforma Innocua per lo stato di diritto, oltre le polemiche ideologiche In un contesto politico ... adhocnews.it

La fake news di Nordio su Vassalli favorevole alle carriere separateIl ministro cita un articolo del Financial Times: ma negli archivi del quotidiano non esiste e il giurista non lo ha mai detto ... repubblica.it

A poche settimane dal referendum sulla separazione delle carriere, la campagna si infiamma, ancora una volta, dopo le dichiarazioni di Nino Di Matteo, secondo cui anche “mafiosi e grandi criminali” voterebbero Sì perché interessati a un indebolimento della - facebook.com facebook

Nordio, smentita un’altra bufala: “Vassalli contro la separazione”. L’intervista al Financial Times non è mai uscita. @lianamilella x.com