Non è più un titolare ma poi | Gatti un gol per la Juve e per Gattuso E occhio alla Premier

La Juventus ha deciso di mantenere Gatti in rosa a gennaio, lasciandolo in squadra anche dopo aver perso il ruolo di titolare. La cessione di Rugani ha aperto spazi nel reparto difensivo, ma al momento Gatti resta nella rosa della squadra, mentre si fanno avanti anche voci sulla Premier League. Nel frattempo, il difensore ha segnato un gol importante per la squadra e per l’allenatore Gattuso.

Un gol per riaccendere le speranze, per ripartire. Federico Gatti ci ha messo la testa e tutta la grinta necessaria per riaprire la sua stagione e quella della Juve, grazie al suo pari in pieno recupero all’Olimpico contro la Roma. Il calciatore ha saputo cogliere l’attimo per prendersi la scena: il 3-3 nello scontro diretto non vale solo un punto, considerato che il pari - oltre a fermare la Roma – consente di mantenere la scia del Como e il vantaggio sull’Atalanta. Per Gatti fin qui è stata una stagione anomala. Cominciata in salita per i postumi di un infortunio, ma vissuta con grande regolarità: Tudor lo ha impiegato quasi sempre, Spalletti meno e quando è subentrato il problema al menisco il giocatore ha dovuto fermarsi per un mese, da metà dicembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Gatti centravanti meglio di David e Openda: dove sarebbe la Juventus se avesse preso un vero 9 a gennaio? Spalletti ora aspetta VlahovicIl difensore ha segnato due goal pesanti contro Galatasaray e Roma certificando ulteriormente il punto debole della rosa di Spalletti. Dove sarebbe la sua Juventus con vero 9? Intanto si avvicina il r ... msn.com

GATTI È IL PROSSIMO CENTRAVANTI DELLA JUVE” Massimo Mauro si è espresso così a “Radio24” sulla situazione offensiva attuale in casa Juventus, candidando il difensore bianconero seriamente a un posto in attacco #Juventus #FedericoGatti #spa - facebook.com facebook

"NON. MORIAMO. MAI" Federico Gatti con lo spirito del guerriero #Gatti #Juventus #RomaJuventus #SpazioJ x.com