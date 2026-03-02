Noleggio nautico carburante agevolato negato a Salerno | Serve intervento urgente
A Salerno, il settore del noleggio nautico professionale si trova di fronte a una situazione problematica poiché le aziende del comparto segnalano il mancato accesso alle agevolazioni sul carburante previste dai recenti decreti. L’associazione di categoria, che rappresenta 35 imprese locali, evidenzia come questa anomalia stia creando difficoltà pratiche per le attività di noleggio. La richiesta di un intervento urgente è ormai insistentemente avanzata.
L'associazione di categoria Assomare Italia – Fenailp Turismo, che riunisce 35 aziende del comparto del noleggio nautico professionale, segnala il perdurare di una grave anomalia nell'applicazione delle agevolazioni sul carburante previste dal D.lgs. 5041995 (Testo Unico delle Accise), con.
