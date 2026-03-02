Noi al Mondiale in Usa? Così partecipazione difficile L' Iran si chiama fuori dal torneo di giugno

Il presidente della federazione calcistica iraniana ha annunciato che l'Iran non parteciperà al Mondiale in programma negli Stati Uniti a giugno. La decisione è stata comunicata in seguito a difficoltà legate alla partecipazione, mentre la FIFA si mantiene riservata sulla questione e non ha ancora confermato eventuali scenari in caso di forfait. La situazione riguarda esclusivamente la squadra iraniana e le sue possibilità di partecipazione.

Le conseguenze del conflitto che sta incendiando il Medio Oriente si fanno sentire anche nello sport. Con il Mondiale alle porte, la partecipazione dell'Iran è più che mai a rischio: la squadra del ct Amir Ghalenoei è nel gruppo G con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda e avrebbe tre partite in programma negli Stati Uniti, due a Los Angeles e una Seattle. Ipotizzare che possa giocarle, nello scenario attuale, è quasi impensabile. È ciò che emerge anche dalle parole di Mehdi Taj, presidente della federazione calcistica iraniana: "Quello che è certo — ha dichiarato Taj al portale sportivo Varzesh3 — è che, dopo questo attacco, non possiamo aspettarci di guardare con speranza alla Coppa del Mondo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

