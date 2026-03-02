Niente rigore? Ci pensa il FVS | arbitro richiamato e penalty concesso

Durante la partita tra Arezzo e Ravenna in Serie C, l’assistente video ha richiesto un intervento dopo aver visto un atterramento in area di un giocatore ospite. L’arbitro ha quindi richiamato il quarto assistente, che ha mostrato il cartellino del FVS. Successivamente, è stato concesso un calcio di rigore, confermando l’applicazione corretta del sistema di supporto video.

Applicazione perfetta del FVS (Football Video Support) in Serie C, durante il match tra Arezzo e Ravenna: viene atterrato in area un giocatore ospite e Mandorlini in panchina non ha dubbi, consegnando il cartellino del FVS al quarto assistente. Risultato: azione revisionata e rigore concesso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il rigore concesso da Massa in Genoa-Napoli fa discutere: perché è corretta la decisione dell'arbitro

Perché l'arbitro Doveri non ha concesso il rigore dopo che Paleari ha travolto Idrissi in Torino-Cagliari

