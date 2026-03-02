Niang show Gran Bretagna ko 84-75 | l' Italia di Banchi continua la corsa verso i Mondiali

Niang ha segnato 23 punti e ha guidato l’Italia a una vittoria contro la Gran Bretagna con il punteggio di 84-75. La squadra di Banchi ha ottenuto così il terzo risultato positivo di fila e si avvicina ai Mondiali. La partita si è svolta senza particolari incidenti, con gli azzurri che hanno mantenuto il vantaggio fino alla fine.