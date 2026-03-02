Niang show Gran Bretagna ko 84-75 | l' Italia di Banchi continua la corsa verso i Mondiali
Niang ha segnato 23 punti e ha guidato l’Italia a una vittoria contro la Gran Bretagna con il punteggio di 84-75. La squadra di Banchi ha ottenuto così il terzo risultato positivo di fila e si avvicina ai Mondiali. La partita si è svolta senza particolari incidenti, con gli azzurri che hanno mantenuto il vantaggio fino alla fine.
Italia a un passo dal passaggio alla seconda fase nelle qualificazioni mondiali: basterà una vittoria nella finestra di luglio, con le due partite in Islanda e poi a Roma contro la Lituania, dopo aver raccolto a Livorno contro la Gran Bretagna (84-75) la terza vittoria di fila consegna agli azzurri del ct Banchi il primo posto solitario del Gruppo D. La serataccia vissuta per quasi tre quarti nel tiro da tre punti (al 27' era 217) ha fatto faticare la Nazionale sicuramente più del +36 di venerdì a Newcastle sempre coi britannici, stavolta trascinati dal milanese Ellis che allora non c'era, e sicuramente più di quanto raccontasse quanto espresso sul campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
