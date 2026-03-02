Nextra Napoli Women Basketball é terzo successo consecutivo | espugnata Benevento

Nextra Napoli Women Basketball ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva battendo Virtus Academy a Benevento. La partita si è conclusa con il successo della squadra ospite, che ha conquistato così un ulteriore risultato positivo nel campionato. La squadra napoletana ha dimostrato continuità nelle prestazioni, portando a casa il risultato in questa trasferta.

Benevento: Nextra Napoli Women Basketball centra la terza vittoria consecutiva contro Virtus Academy. BENEVENTO – Si conferma la marcia della Nextra Napoli Women Basketball, che centra la terza vittoria di fila superando la Virtus Academy Benevento per 48-60. Una prestazione solida e autorevole per le ragazze di coach Iris Ferazzoli, capaci di imporre il proprio ritmo sin dalle prime battute e di gestire il vantaggio con maturità per tutto l'arco dell'incontro. L'avvio di gara è tutto di marca azzurra: una difesa asfissiante blocca le iniziative locali, permettendo a Napoli di colpire con regolarità. Dopo una breve fase di stallo offensivo, i recuperi difensivi di Maria Visone e Carmen Scala propiziano le ripartenze finalizzate da Zoe Massarotti. Sul piano individuale, Carmen Scala firma la miglior prestazione realizzativa dell'incontro con 17 punti, seguita dagli 11 di Paola Collovati. Con questo successo la Nextra Napoli Women Basketball sale a 30 punti, consolidando la propria posizione nelle zone alte della classifica e confermando un trend estremamente positivo.