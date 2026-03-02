Nel mondo colorato di Baynes L’incredibile collezione di Ceccatelli | È anche una storia di famiglia

A Poggio a Caiano si tiene una mostra dedicata all’opera di Baynes, nota illustratrice di libri per ragazzi. La collezione di Ceccatelli comprende disegni, mappe, miniature e copertine di libri, tra cui quelle delle

Disegni, mappe, miniature, copertine di libri per ragazzi: a Poggio a Caiano c’è una mostra unica nel suo genere, in particolare per coloro che hanno amato "Le cronache di Narnia". Sono i lavori di Pauline Baynes (1922-2008) che fu illustratrice proprio del romanzo di A.C. Lewis. Questa collezione è nata per caso, dall’intuito e dalla perseveranza di Alberto Ceccatelli, 86 anni, pratese, ex rappresentante che in uno dei viaggi di lavoro in Germania conobbe la futura moglie Karin, figlia di Friz Otto Gasch, marito in seconde nozze di Pauline Baynes. Ma tutto questo Karin non lo sapeva. Dal 1993 Ceccatelli si è dedicato alla ricerca delle origini della moglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

