Negozi del centro aprono le porte alla disabilità per le Paralimpiadi invernali
In occasione dell’apertura delle Paralimpiadi invernali, che si svolge domenica in Arena, i negozi del centro partecipano a un'iniziativa speciale. Dal 2 al 6 marzo si tiene “Anch’io sono Capace! – Negozi senza Barriere”, un evento che si aggiunge alla tradizionale manifestazione di maggio. L’iniziativa mira a sensibilizzare sulla disabilità e sull’accessibilità commerciale.
