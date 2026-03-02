NEC-PSV Coppa d’Olanda 03-03-2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra NEC e PSV Eindhoven si terrà il 3 marzo alle 20:00 per i quarti di finale della Coppa d’Olanda. Il NEC, quarta in Eredivisie, affronta la capolista e detentrice del titolo, il PSV, in una sfida che stabilirà quale delle due squadre accederà alle semifinali e avrà la possibilità di giocare la finale al De Kuip a metà aprile.

La quarta della classifica di Eredivisie, il NEC, e la capolista e campione in carica, ovvero il PSV Eindhoven, si affronteranno per determinare chi giocherà la finale al De Kuip domenica 19 aprile. Nel suo cammino verso le semifinali, la squadra di Peter Bosz ha eliminato GVVV, FC Den Bosch e Heerenveen, per 4-1 un.