I New York Knicks hanno interrotto la serie di undici successi consecutivi degli Spurs, fermando la loro corsa. Nel resto della notte NBA, le capoliste Oklahoma City Thunder e Detroit Pistons hanno ottenuto vittorie importanti. La partita si è svolta a Los Angeles e si è conclusa con il risultato che ha interrotto la sequenza positiva dei Spurs.

Los Angeles (Stati Uniti), 2 marzo 2026 – Si è fermata dopo ben undici vittorie di fila la striscia vincente dei San Antonio Spursi. A stoppare la corsa della franchigia texana sono stati i New York Knicks di Mikal Bridges (25 punti) e Jalen Brunson (24), che hanno vinto al Madison 114-89. Proprio Brunson, con 11 punti di fila, ha propiziato il sorpasso a fine primo quarto della franchigia della “Grande Mela”, la quale poi ha piazzato un ulteriore 11-0 in avvio di seconda frazione e non si è più voltata indietro nonostante gli sforzi degli Spurs, aiutati dai 25 punti e 13 rimbalzi di Victor Wembanyama. Vincono invece gli Oklahoma City Thunder primi in conference, che hanno sbancato Dallas superando i Mavericks 100-87. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

NBA, i Knicks fermano la corsa degli Spurs. Vincono le capoliste OKC e Detroit

