Nayt in concerto al Palazzo dello Sport

Nayt si esibirà in concerto al Palazzo dello Sport, dopo aver ottenuto il sesto posto al suo debutto al Festival di Sanremo con il canzone “Prima che”. L’artista si prepara ora a portare la sua musica nei palazzetti italiani, confermando la sua presenza sulla scena musicale. L’evento segna un nuovo passo nella sua carriera, che si appresta a vivere una fase di importanti appuntamenti dal vivo.

Si è classificato sesto al suo esordio al Festival di Sanremo con il brano "Prima che" e ora è pronto per il suo tour nei palazzetti. Nayt - Noi Individui Tour è il nome del tour che lo vedrà protagonista anche a Roma. Il giovane rapper di Isernia canterà dal vivo al Palazzo dello Sport il 9 novembre 2026. Al momento si tratta dell'unica data prevista nella Capitale. Il rapper canterà live i suoi successi, compreso il brano sanremese, secondo singolo estratto dal suo album "Io individuo" che uscirà a fine marzo.

NAYT Sul palco del Forum di Assago con Ernia

