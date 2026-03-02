Naufragio Fiorentina a Udine | l’Udinese cala il tris e inguaia Vanoli

Allo stadio Bluenergy, l’Udinese ha battuto la Fiorentina con un risultato di 3-0, segnando una vittoria netta e senza appello. La partita ha visto i padroni di casa dominare sul campo, infliggendo una sconfitta pesante alla squadra ospite, ora in difficoltà. La gara si è svolta senza interruzioni significative, con i giocatori che hanno dato tutto sul terreno di gioco.

Il verdetto del Bluenergy Stadium delinea una crisi profonda per la Fiorentina, travolta da un' Udinese cinica e debordante per 3-0. Nella serata di oggi, la compagine friulana ha interrotto una serie negativa di tre sconfitte consecutive, schiantando una formazione viola apparsa priva di identità e tatticamente fragile. La débâcle toscana porta la firma indelebile di una difesa colabrodo, dove la prestazione di Daniele Rugani è stata definita da più parti come un vero e proprio disastro tecnico e di concentrazione. L'egemonia friulana e il crollo dei singoli. Il match si è incanalato sui binari bianconeri già al 10?, quando Kabasele, sfruttando una parabola tesa di Nicolò Zaniolo su calcio d'angolo, ha trafitto De Gea con un'incornata perentoria.