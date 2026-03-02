Nato non coinvolta nel conflitto con l' Iran La rassicurazione di Rutte

Il segretario generale della Nato ha dichiarato che l'Alleanza non sarà coinvolta direttamente nel conflitto con l'Iran. Durante un intervento alla Bbc, ha precisato che la Nato, come alleanza, non parteciperà alle operazioni in Iran, definendo la campagna come guidata dagli americani e dagli israeliani. La comunicazione chiarisce la posizione ufficiale della Nato rispetto alla situazione attuale.

La Nato non sarà coinvolta direttamente nel conflitto con l'Iran. Lo ha chiarito il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, intervenendo alla Bbc: “La Nato come alleanza sarà coinvolta in Iran a un certo punto? No, questa è chiaramente una campagna guidata dagli americani e dagli israeliani”. Rutte ha però sottolineato che diversi Paesi stanno offrendo sostegno a Washington e Tel Aviv: “Ma quello che stiamo vedendo ora è che, quando si tratta degli alleati della Nato, ma anche degli amici nella regione, che ora sono sotto attacchi indiscriminati da parte dell'Iran - e stanno colpendo Dubai, il Bahrein, l'Oman e altre nazioni del Golfo, prendendo di mira civili innocenti - ciò che vediamo è che gli alleati, ovunque possano sostenere la campagna statunitense insieme a Israele, lo stanno facendo”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

