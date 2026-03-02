nascar storico tris per reddick al cota sconfitto van gisbergen

Nella terza tappa della NASCAR Cup Series 2026 al Circuit of The Americas, Tyler Reddick ha vinto la gara battendo Shane van Gisbergen. Con questa vittoria, Reddick ottiene un tris storico in questa stagione. Van Gisbergen si ferma al secondo posto, mentre altri piloti completano il podio. La corsa si è svolta nel rispetto delle regole e senza incidenti rilevanti.

Tyler Reddick batte Shane van Gisbergen al Circuit of The Americas nella terza tappa della NASCAR Cup Series 2026. Il #45 di 23XI Racing e Toyota ottiene l’undicesima affermazione in carriera in Texas, il primo di sempre ad imporsi nella Daytona 500 e nelle due seguenti competizioni in programma. Ryan Blaney (Penske Ford #12) ha fatto la differenza nella seconda parte della Stage 1. L’americano ha agguantato la leadership dopo aver superato di forza la Toyota Camry #45 di Tyler Reddick (23XI Racing) e la Toyota #19 di Chase Briscoe (Joe Gibbs Racing). Senza bandiere gialle la strategia è diventata oltremodo importante e molti protagonisti hanno deciso di fermarsi prima della conclusione del primo segmento della competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

