Napoli ottime notizie per il Torino! McTominay e non solo ecco cosa filtra sui recuperi

Il Napoli sta cercando di recuperare alcuni giocatori chiave dopo la vittoria in extremis contro il Verona al Bentegodi. Tra i nomi che circolano ci sono McTominay e altri calciatori che stanno tornando in gruppo, mentre il club lavora per prepararsi alla prossima partita. Le operazioni di recupero sono al centro dell’attenzione del team medico e della squadra tecnica.

Dopo la vittoria in extremis al Bentegodi contro il Verona, il Napoli lavora per ritrovare pedine fondamentali in vista della prossima sfida. Lo staff di Antonio Conte monitora con attenzione le condizioni dei suoi infortunati, soprattutto a centrocampo. L'obiettivo è riaverli a disposizione già per la prossima convocazione contro il Torino, dopo un lungo calvario fatto di gestione fisica e recuperi personalizzati. Napoli, il punto sui possibili rientri. Come riportato da Il corriere dello sport, Kevin De Bruyne è vicino al rientro in gruppo e potrebbe dunque tornare ad allenarsi con la squadra al più presto. Sorte simile anche per i suoi compagni di reparto Scott McTominay e Zambo Anguissa, entrambi in fase di recupero avanzato, con la speranza di riaverli tra i convocati già nella prossima sfida contro il Torino.