Napoli il sottovalutato ritorno di Gilmour | l' importanza nello scacchiere di Conte

Il 2 marzo 2026, nel match disputato a Napoli, Gilmour è tornato in campo dopo un lungo periodo di assenza, offrendo una prestazione significativa. La partita ha visto il Napoli affrontare una squadra avversaria, con Gilmour protagonista in diverse fasi del gioco. La sua presenza ha attirato l’attenzione di tifosi e analisti, evidenziando il suo ruolo nello scacchiere tattico di Conte.

Napoli, 2 marzo 2026 – I tabù nel calcio esistono per essere sfatati, un po' al pari delle strisce positive che prima o poi sono destinate a finire. Parlando del Napoli, mai quest'anno era arrivata una vittoria senza Scott McTominay, l'anima di una squadra che, non a caso, senza il suo leader ha mostrato tante fragilità di vario genere. L'incantesimo si è spezzato al Bentegodi, per una vittoria fondamentale ad apporre un altro mattoncino alla qualificazione alla prossima Champions League: sul tabellino dei marcatori ci sono finiti i due centravanti, Rasmus Hojlund e Romelu Lukaku, curiosamente a segno nelle primissime e... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Napoli, Beukema sempre più centrale nello scacchiere di Conte: cosa dicono i datiSam Beukema si conferma un uomo sempre più importante nello scacchiere di Antonio Conte.

Il Napoli ritrova Lukaku e Gilmour: Conte valuta le rotazioni per lo sprint finaleTorna a respirare la rosa del Napoli, con due rientri importanti che accendono le speranze di Antonio Conte in vista della volata verso la...

Napoli, riecco De Bruyne: il ritorno a Castel Volturno e le ipotesi sul rientro in campoA 121 giorni dall'infortunio occorso contro l'Inter, il belga torna a lavorare alla corte di Conte: se tutto andrà per il meglio, potrebbe essere a disposizione per i match contro Lecce o Cagliari ... sport.quotidiano.net

Atalanta-Napoli è un'opportunità, ma anche un rischio da non sottovalutare per la corsa all'EuropaLa gara di oggi, alla New Balance Arena, è uno scontro diretto. Se i nerazzurri perderanno, il distacco dalla squadra di Conte diventerà incolmabile ... bergamo.corriere.it

