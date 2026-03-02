Napoli il ritorno dei big è solo narrazione mediatica Altro che strada in discesa per la Champions

A Napoli, la presenza dei giocatori più esperti in squadra non sembra aver portato i risultati sperati in campionato o in Champions League. Nonostante il ritorno di alcuni calciatori chiave, la qualificazione alla massima competizione europea non appare garantita, lasciando aperti diversi dubbi sulla continuità delle prestazioni e sulla reale efficacia del gruppo. La situazione attuale non permette di considerare il passaggio alla fase successiva come scontato.

Ci vorrà tempo, come ce ne sta volendo per Lukaku. De Bruyne è tornato in gruppo: da qui a tornare De Bruyne, ce ne vuole. Come per Anguissa. McTominay nemmeno è rientrato in gruppo. La qualificazione Champions non è per nulla al sicuro. Sì, il Napoli l’ha sfangata a Verona con il ritorno al gol, all’ultimo secondo, di Romelu Lukaku e un finale strappalacrime tra esultanza sul campo (emblematica della compattezza del gruppo) e le parole in tv del calciatore belga che possiede intelligenza e sensibilità decisamente straordinarie per il mondo del calcio (e forse non solo per il mondo del calcio). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

