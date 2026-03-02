A Napoli, il gol di Lukaku al Bentegodi ha suscitato entusiasmo tra i tifosi, portando alla discussione su possibili cambi di modulo. Nel frattempo, un giocatore di spicco ha perso il posto in formazione, mentre l’allenatore ha commentato che il centravanti belga sta migliorando, ma non è ancora al massimo della forma. La squadra si prepara a valutare eventuali aggiustamenti tattici per le prossime partite.

Il gol di Romelu Lukaku al Bentegodi ha riacceso entusiasmo e aspettative in casa Napoli. Antonio Conte però frena: “Non è ancora il Romelu di prima”, spiegando come il centravanti belga sia in crescita ma non ancora al massimo della condizione. L’obiettivo è riaverlo al top nelle prossime settimane, ma intanto prende forma una possibile novità tattica. L’ipotesi 3-5-2 e la coppia offensiva. Secondo Il Corriere dello Sport, Conte starebbe valutando il passaggio al 3-5-2 con Rasmus Hojlund e Lukaku insieme dal primo minuto. Una soluzione che garantirebbe una maggiore profondità offensiva e nuovi spunti tattici. Lukaku esulta dopo il gol In questo scenario, Vergara verrebbe arretrato nel ruolo di mezz’ala per equilibrare il centrocampo, mentre Alisson Santos scivolerebbe in panchina. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, con Lukaku cambia tutto? Spunta il nuovo modulo, ma un top perde il posto

Napoli, il nuovo stop di Lukaku cambia il mercato. Lucca resta e va via Lang?Napoli, 3 gennaio 2026 - Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca, la coppia d'attacco che in estate faceva sognare il Napoli fresco campione d'Italia e che...

Leggi anche: Napoli, spunta un nuovo nome! Pedullà rivela tutto, ma occhio a Juventus e Roma

Una raccolta di contenuti su Napoli.

Temi più discussi: Verona-Napoli 1-2, Hojlund non basta, serve Lukaku a far sorridere Conte; Napoli, vittoria all’ultimo respiro con Lukaku; Con Lukaku, il Napoli ha due soluzioni tattiche diverse: Conte verso il cambio modulo – CdS; Napoli ancora all'ultimo respiro: Lukaku torna al gol e regala i tre punti a Verona.

Napoli, idea cambio modulo: Conte ha in mente diverse nuove soluzioniConte studia nuove soluzioni tattiche per il Napoli tra rientri e alternative offensive. Possibile cambio modulo e gestione graduale dei big. napolicalciolive.com

Corriere dello Sport: Hojlund-Lukaku, la coppia che può cambiare il NapoliDa suggestione a soluzione concreta. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’ipotesi Hojlund più Lukaku non è più soltanto un’idea affascinante ma una possibilità reale per lo sprint ... napolipiu.com

Napoli vola all’Eurovision. Dopo il trionfo a Sanremo, Sal Da Vinci dice “Per sempre sì” anche all’Europa: la data da segnare in agenda facebook

Gasperini sfiora l’aggancio al Napoli Juventus alle spalle del Como di Fabregas Che spettacolo la classifica di #SerieAEnilive! #DAZN #DAZNBetClub x.com