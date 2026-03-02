Napoli accoglie la Fiamma Paralimpica | Piazza del Plebiscito tappa del Flame Visit verso Milano Cortina 2026

A Napoli, Piazza del Plebiscito ha ospitato oggi la tappa locale del “Flame Visit”, il tour ufficiale della Fiamma Paralimpica che si svolge in vista dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. L'evento ha coinvolto atleti e rappresentanti delle istituzioni, che hanno assistito alla presentazione della fiaccola simbolo della manifestazione. La tappa partenopea fa parte di un percorso che attraversa diverse città italiane prima di arrivare alla fase finale.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolta questo pomeriggio, a Piazza del Plebiscito, la tappa partenopea del "Flame Visit", il tour istituzionale della Fiamma Paralimpica in vista dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Milano Cortina 2026 in sinergia con l'Amministrazione Comunale, ha celebrato i valori fondanti dello sport paralimpico: eccellenza, determinazione e inclusione sociale. Alla cerimonia h preso parte una delegazione di atleti del territorio che hanno dato lustro al nuoto paralimpico internazionale, tra cui Angela Procida, medaglia di bronzo a Parigi 2024, e Vincenzo Bon i, medaglia di bronzo a Rio 2016.