Nainggolan | Uno solo era al mio livello Conte è stato un grande uomo per come si è comportato con me

Nainggolan ha dichiarato che durante la sua breve esperienza all'Inter, uno solo degli allenatori con cui ha lavorato era al suo livello. Ha inoltre sottolineato che Antonio Conte, oltre a essere un grande allenatore, si è distinto per il suo comportamento umano nei suoi confronti. Le sue parole si focalizzano sulla differenza tra capacità professionale e qualità personali dell'allenatore.