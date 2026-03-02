Nainggolan | Uno solo era al mio livello Conte è stato un grande uomo per come si è comportato con me
Nainggolan ha dichiarato che durante la sua breve esperienza all'Inter, uno solo degli allenatori con cui ha lavorato era al suo livello. Ha inoltre sottolineato che Antonio Conte, oltre a essere un grande allenatore, si è distinto per il suo comportamento umano nei suoi confronti. Le sue parole si focalizzano sulla differenza tra capacità professionale e qualità personali dell'allenatore.
Radja Nainggolan spiega perché, pur essendo durato poco nell'Inter di Antonio Conte, il leccese per lui è un "grandissimo allenatore, ma è ancora più grande come uomo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Pierina Paganelli, la nipote in aula: “Nonna era il mio punto fisso. Zio Loris? È sempre stato con noi”La nipote di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa nell'ottobre del 2023 a Rimini, è stata sentita come testimone oggi in aula durante il processo a...
La figlia di Peppe Vessicchio in lacrime con Caterina Balivo: “Chi ha lavorato con lui non si è comportato così”La figlia di Peppe Vessicchio, Alessia, ospite di La Volta Buona ha ricevuto un regalo da Caterina Balivo: lo spartito d'oro della Siae.