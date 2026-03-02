Muric è sempre una sicurezza Matic disegna geometrie

Muric si conferma come portiere affidabile, dimostrando sicurezza tra i pali con interventi decisivi. Matic si fa notare per le sue geometrie a centrocampo, contribuendo alla fase di costruzione del gioco. Durante la partita, Muric si è distinto per alcune parate importanti, tra cui un intervento su Bellanova, un salvataggio su Zappacosta e due deviazioni sui tiri di Samardzic e Scalvini.

MURIC 7,5. Reattivo su Bellanova al 39’, puntuale su Zappacosta in avvio di ripresa. Super su Krstovic dopo il raddoppio neroverde, si esalta nel finale deviando sui pali prima una conclusione di Samardzic poi una zuccata di Scalvini. COULIBALY 7. Duello tra podisti con Bernasconi nel primo tempo: il piano gara prevedeva assalti e chiusure reciproche, ma l’inferiorità numerica dei neroverdi lo abbassa, consegnandolo a partita eminentemente difensiva Interpretata, peraltro, egregiamente. MUHAREMOVIC 7. Vicino al gol nel recupero del primo tempo, quando il suo colpo di testa non trova la porta atalantina. Prima e dopo dà battaglia, senza mollare un metro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Muric è sempre una sicurezza. Matic disegna geometrie Il Sassuolo sogna l'Europa, da Muric a Koné e Matic: una mini rivoluzione per volare altoDue ore dopo la matematica retrocessione in B, Giovanni Carnevali telefonò a Fabio Grosso e scelse l’allenatore del nuovo ciclo del Sassuolo. Sassuolo-Inter, Matic ammette l'errore: «Risultato pesante, su Muric...»Nel corso del post-partita, il tecnico del Sassuolo ha fornito una lettura della gara che mette in evidenza sia i margini di miglioramento sia gli... Tutti gli aggiornamenti su Muric. Discussioni sull' argomento Sassuolo-Atalanta, le pagelle: Muric autentico muro, 7,5. Carnesecchi si salva, 6; DIRETTA SASSUOLO-ATALANTA Frana Gomme Madone 2-1 (23' Koné, 69' Thorstvedt, 88' Musah); DIRETTA SASSUOLO-ATALANTA Frana Gomme Madone 1-0 (23' Koné). I voti di #SassuoloAtalanta al fanta: disastro Pinamonti! Samardzic e Pasalic flop, super #Muric, Hien… x.com I voti di Sassuolo-Atalanta al fanta: disastro Pinamonti! Samardzic e Pasalic flop, super Muric, Hien… Leggi qui https://shorturl.at/ktEOt facebook