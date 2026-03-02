Multiforme l' evoluzione del potere femminile | a Solofra la performance artistica di Francesca De Pompa
A Solofra si è tenuta una performance artistica intitolata “Multiforme” con protagonista Francesca De Pompa. L’evento si è svolto presso il Museo Civico Città di Solofra, organizzato in collaborazione con la Fondazione De Chiara De Maio. La manifestazione ha visto l’artista impegnata in una rappresentazione che esplora le diverse sfaccettature del potere femminile attraverso il suo linguaggio espressivo.
Il Museo Civico Città di Solofra, in collaborazione con la Fondazione De Chiara De Maio, presenta “Multiforme. L’evoluzione del potere femminile”, performance di Francesca De Pompa, in programma giovedì 5 marzo 2026 alle ore 19:00.L’evento si inserisce nel percorso espositivo della mostra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
