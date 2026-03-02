Multiforme l' evoluzione del potere femminile | a Solofra la performance artistica di Francesca De Pompa

A Solofra si è tenuta una performance artistica intitolata “Multiforme” con protagonista Francesca De Pompa. L’evento si è svolto presso il Museo Civico Città di Solofra, organizzato in collaborazione con la Fondazione De Chiara De Maio. La manifestazione ha visto l’artista impegnata in una rappresentazione che esplora le diverse sfaccettature del potere femminile attraverso il suo linguaggio espressivo.