Il Motorola Edge 70 Fusion è stato presentato il 2 marzo 2026 e si caratterizza per un nuovo design con quattro curve e materiali che richiamano il nylon e il lino. Lo smartphone integra un sensore Sony LYTIA™ 710, evidenziando le caratteristiche tecniche di ultima generazione. La configurazione estetica e le componenti hardware sono stati al centro dell’attenzione durante la presentazione ufficiale.

Il Motorola Edge 70 Fusion, presentato il 2 marzo 2026, si distingue per un design a quattro curve e per l’uso di materiali ispirati al nylon e al lino. La scocca integra un vetro anteriore curvo che si fonde con il retro, eliminando spigoli netti e creando una silhouette uniforme. Le finiture premium includono tonalità certificate Pantone e accenti cromatici attorno al modulo fotocamera, mentre la resistenza è garantita da certificazioni IP69 e IP68, standard MIL-STD-810H e Corning® Gorilla® Glass 7i. Il display è un Extreme AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K Super HD, refresh rate a 144Hz e luminosità di picco fino a 5200 nit. Si tratta del primo smartphone con display a quattro curve certificato Pantone Validated™ Colour. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Motorola Edge 70 Fusion: nuovo design a quattro curve e sensore Sony LYTIA™ 710

Motorola edge 70 fusion design mostrato in render immagini lifestyle e videoil motorola edge 70 fusion emergono nuove rendering ufficiali, immagini di stile di vita e un breve video promozionale che confermano una palette di...

Motorola edge 70 fusion in anteprima: nuova fuga di notizie rivela design e specificheuna panoramica iniziale sui leaked riguardo motorola edge 70 fusion presenta un dispositivo di fascia media con elementi di design rinnovati e...

Motorola Edge 70 Fusion - First Look, Design, Specs & Price

Una raccolta di contenuti su Motorola Edge.

Temi più discussi: Motorola Edge 70 Fusion+, c'è anche lui in rampa di lancio: filtrano render e specifiche; Motorola Edge 70 Fusion: ecco le specifiche e il design del nuovo mid-range; Motorola Edge 70 Fusion debutta con Sony LYTIA 710 e batteria fino a 7000 mAh; Motorola Edge 70 Fusion punta su Sony LYT-710 e 7.000mAh.

MWC 2026: Motorola lancia i nuovi motorola razr fold, edge 70 fusion e moto budsMotorola accelera sull’innovazione mobile e lifestyle con una serie di annunci che rafforzano il posizionamento del brand nel segmento premium. Il marchio del gruppo Lenovo ha infatti svelato il nuovo ... megamodo.com

MWC 2026: Motorola presenta razr fold, edge 70 fusion e moto budsInoltre, la società ha presentato anche nuovi dispositivi nella collezione FIFA World Cup 26™ e partnership per sicurezza avanzata. ispazio.net

Abbiamo provato il nuovo Motorola Edge 70 Fusion , disponibile anche nell'esclusiva edizione FIFA WORLD CUP . Il dettaglio pazzesco Finiture in vero ORO 24 carati #motorolaedge70fusion #mwc2026 facebook

WindTre: nuovi Xiaomi 17 Ultra e Motorola Edge 70 Fusion, novità Ray-Ban Meta e Reload x.com