Motorola domina il mercato dei telefoni a conchiglia con una quota del 67% e samsung dovrebbe sudare

l’analisi degli ultimi dati sul mercato dei telefoni pieghevoli evidenzia un dominio marcato di motorola nel segmento dei flip phone in nord america. grazie a una strategia che unisce una nostalgia riuscita a una gamma diversificata di modelli e a una piattaforma software avanzata, l’azienda resta in prima linea rispetto ai principali concorrenti. attualmente motorola controlla circa 67% del mercato nordamericano dei telefoni a ribaltina, con focus su usa e canada e senza includere il messico. questa leadership supera di gran lunga quella del principale rivale, stimato intorno al 30%, una quota resa possibile dalla disponibilità limitata di alternative in questa categoria. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

