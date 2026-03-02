Durante la gara in Thailandia, Ducati ha concluso senza posizionarsi sul podio, interrompendo una serie di 88 gare con almeno un top tre. Il team manager Tardozzi ha ammesso di aver subito

Bologna, 2 marzo 2026 – Una data da segnare sul calendario: Ducati fuori dal podio della Moto gp nella gara lunga in Thailandia dopo 88 top tre consecutive. Sembra quasi incredibile da scrivere eppure è successo, complice anche la sfortuna del cerchione rotto da Marc Marquez saltando su un cordolo in curva verso sinistra. Il campione del mondo avrebbe chiuso sul podio e probabilmente assaltato la seconda posizione, facendo proseguire la striscia della Desmosedici, che invece si è dovuta accontentare del sesto posto di Fabio Di Giannantonio, alla fine la miglior Ducati del lotto. Risultato non soddisfacente per l’azienda bolognese che ora punterà al riscatto nei prossimi gp, trovando gli accorgimenti giusti per fornire ai piloti la competitività che serve. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Motogp, Tardozzi ammette: “Presi schiaffoni, ma le prossime piste ci diranno la verità”

Tardozzi: "A Buriram abbiamo subito una lezione, ma la verità emergerà sui circuiti futuriLa corsa di Buriram ha segnato una giornata in cui la Ducati ha dovuto confrontarsi con dinamiche impreviste e con una prestazione meno incisiva...

Motogp, Tardozzi: "Marquez pronto in Malesia. Contratti dopo Campiglio"Bologna, 14 gennaio 2026 – Due aspetti prioritari oggi per Ducati Lenovo Team in vista del 2026.

