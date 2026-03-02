MotoGP il GP di Thailandia alimenta incertezze Per fortuna! Il Mondiale 2026 non è scontato

Al Gran Premio di Thailandia di MotoGP, Pedro Acosta si è distinto come l’unico pilota a lasciarsi alle spalle la corsa con un sorriso. La gara ha portato numerose incertezze nel Mondiale 2026, rendendo difficile prevedere chi possa dominare il campionato. La competizione è stata intensa e tesa, senza che nessuno riuscisse a consolidare un vantaggio chiaro.

Alla fine, l’unico pilota a uscire veramente soddisfatto dal Gran Premio di Thailandia di MotoGP, è Pedro Acosta. Almeno se si parla di top rider, perché pound for pound, il miglior fine settimana è stato quello di Raul Fernandez, terzo sia nella Sprint che nel GP vero e proprio. Cionondimeno, nel suo caso non si parla di un pretendente al titolo. Teoricamente, neppure Acosta lo sarebbe, almeno non lo era ai nastri di partenza della stagione. Non perché il suo valore sia in discussione, bensì perché la Ktm era considerata la terza forza in campo, dietro a Ducati e Aprilia, Eppure, El Tiburòn de Mazarròn ha finalmente spezzato la maledizione vittoria, imponendosi nella Sprint, per poi conseguire un convincente secondo posto nel Gran Premio. 🔗 Leggi su Oasport.it

MotoGP 2026, GP di Thailandia: Acosta secondo dietro Bezzecchi e subito leader del Mondiale

MotoGp, Gp Thailandia 2026: Bezzecchi il più veloce nelle libere

