Motociclista 56enne muore all’incrocio | andava a visitare moglie

Sabato sera alle 19.20, in via Guglielmo Oberdan a Cesena, un motociclista di 56 anni ha perso la vita in un incidente stradale. L’uomo stava andando a visitare la moglie quando si è verificato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere i rilievi.

Alle 19.20 di sabato sera, in via Guglielmo Oberdan a Cesena, un motociclista di 56 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Gianluca Lorenzini, residente a Cesena, era in sella a un motociclo da 125 cc mentre si recava all'ospedale Bufalini per visitare la moglie ricoverata. All'incrocio con via Pola, si è scontrato violentemente con un'Opel Corsa guidata da una donna di 40 anni, di origini straniere e residente a Cesena. Il sinistro, secondo una prima ricostruzione, sarebbe dovuto alla mancata concessione della precedenza da parte dell'auto. Lorenzini è caduto a terra con gravissime lesioni e, dopo essere stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini, è deceduto poco dopo.