Mosco | La Bassa Padovana torna al centro con investimenti concreti con il ponte Sturaro il rilancio è iniziato

La consigliera regionale del Veneto ha annunciato che la Bassa Padovana torna a essere al centro dell’attenzione grazie a investimenti concreti, tra cui il progetto esecutivo per il rifacimento del ponte Sturaro sulla SP3 “Pratiarcati”. La realizzazione di questo intervento segna l’inizio di un rilancio, frutto della collaborazione tra istituzioni e territorio, con un focus su azioni pratiche e risultati tangibili.

La consigliera regionale interviene sul rifacimento da 2,5 milioni di euro della struttura di Borgoforte, ad Anguillara Veneta. «Attenzione del ministero verso aree che sono state considerate marginali per troppo tempo» «Quando le istituzioni collaborano con visione e concretezza, i territori ottengono risultati». A dirlo è la consigliera regionale del Veneto Eleonora Mosco, riferendosi al progetto esecutivo per il rifacimento integrale del ponte Sturaro sul fiume Gorzone, lungo la SP3 "Pratiarcati", nella frazione di Borgoforte. I lavori dovrebbero iniziare a marzo e dureranno circa un anno. «Parliamo di un investimento complessivo di 2...