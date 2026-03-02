Mosca esclude l' intervento dei Brics a sostegno di Teheran
Mosca ha dichiarato che l’appartenenza ai Brics non implica l’obbligo di assistere reciprocamente in caso di aggressioni militari. Lo ha affermato Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino, durante un briefing con i giornalisti. La posizione ufficiale esclude quindi un intervento collettivo dei paesi membri del gruppo in situazioni di conflitto armato.
"L'appartenenza ai Brics non comporta l'obbligo di offrire assistenza reciproca durante un'aggressione militare", ha affermato Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino, nel suo briefing con la stampa. Il Cremlino, ribadendo le funzioni dell'organizzazione, ha escluso che il gruppo Brics assisterà la. 🔗 Leggi su Today.it
Rosalía sorprende il pubblico di Barcellona con un intervento musicale a sostegno dei diritti palestinesiNel cuore della notte catalana, sotto le luci del Palau Sant Jordi, Rosalía ha sorpreso migliaia di spettatori con una performance che ha trascenduto...
Bambina bloccata nell’auto per oltre venti minuti, intervento rapido dei soccorsi a sostegno della sicurezza stradaleUna bambina di due anni è rimasta bloccata per oltre venti minuti all’interno della sua auto nel parcheggio dell’ospedale Franchini di Montecchio, in...