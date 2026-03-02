Morucci a Sanremo con il suo Turelli

Furio Morucci ha portato Walter Turelli a Sanremo, partecipando con il suo progetto musicale “Turelli”. L’evento si è svolto nella città dei fiori, dopo che lo scrittore ed editore pratese di origine e monsummanese di adozione aveva presentato lo scorso anno il suo primo libro di poesie intitolato “Pensieri elementari”. La presenza di Morucci a Sanremo rappresenta un ulteriore passo nel suo percorso artistico.

Montecatini, 2 marzo 2026 – Furio Morucci ha portato Walter Turelli a Sanremo. È un ritorno nella città dei fiori, quello dello scrittore ed editore pratese d’origine e monsummanese d’adozione, dopo la presentazione avvenuta lo scorso anno del suo primo libro come poeta “Pensieri elementari”. Questa volta invece Morucci a Sanremo Writers ha portato “La settimana di Walter Turelli” edito da Effe Libri by Arpod, un romanzo dal taglio tutto toscano. Il volume è già stato presentato al Misff, il Montecatini International Short Film Festival, il 7 novembre scorso, ed è stato accolto al Centro Italiano di Cultura di Algeri. Morucci sarà di nuovo a Montecatini venerdì 27 marzo, alle 18, in sala consiliare, in via Verdi 46. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morucci a Sanremo con il suo “Turelli” Chiello racconta il suo brano Ti penso sempre, in gara a Sanremo 2026, il suo nuovo album Agonia e la scelta di duettare con MorganOutsider, esordiente, sconosciuto al grande pubblico: il cantautore 26enne si racconta alla vigilia del Festival. Leggi anche: Roma Primavera, basta Morucci: Cremonese battuta 1-0 #Libri: Furio Morucci “In Viaggio fra le mie Parole”