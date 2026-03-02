Morto Nitto Santapaola il boss di Cosa Nostra | è stato tra i mandanti della strage di Capaci

Il 2 marzo, nel carcere di Opera a Milano, è morto Nitto Santapaola, noto boss catanese di Cosa Nostra. Santapaola era stato uno dei mandanti della strage di Capaci e aveva una lunga storia di attività criminali. La sua morte è stata comunicata ufficialmente mentre si trovava in cella.

Morto il boss di Cosa Nostra Nitto Santapaola: gli ergastoli e le condanne per la Strage di Capaci e per l’omicidio di Pippo FavaÈ morto oggi nel carcere di Opera, a Milano, il boss di Cosa Nostra Nitto Santapaola.

