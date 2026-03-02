Morto Khamenei gli iraniani a Bergamo in festa | Inizi una nuova fase

Gli iraniani a Bergamo si sono radunati in strada per festeggiare la notizia della morte dell’ayatollah Alì Khamenei, con bandiere e cori. La notizia ha portato molti a condividere un momento di gioia collettiva, mentre altri si sono riuniti per discutere l’evento. La celebrazione si è svolta senza incidenti, attirando l’attenzione dei passanti nel centro della città.

Gli iraniani a Bergamo sono in festa dopo la diffusione della notizia della morte dell’ayatollah Alì Khamenei. L’uccisione della guida suprema dell’Iran, che ha perso la vita sabato 28 febbraio durante gli attacchi di Stati Uniti e Israele con massicci bombardamenti sul Paese persiano, ha suscitato molto clamore su scala internazionale. La comunità iraniana bergamasca si è data appuntamento lunedì 2 marzo alle 19 in Piazza Pontida, nel centro della città, per una serata tra musica, canti e balli. Lo ha annunciato un iraniano a Bergamo, specificando che si tratta di “un’iniziativa organizzata dagli iraniani di Bergamo e autorizzata dal... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Missili e droni iraniani su Dubai e Tel Aviv: morti e feriti. Trump: "Khamenei è morto". Festa in strada a TeheranI dubbi della Cia: "Ala dura dei pasdaran al potere in caso di morte di Khamenei".

“Khamenei è morto, ora gli iraniani hanno una grande chance di riprendersi il Paese”: l’annuncio di TrumpLa Guida suprema iraniana, Ali “Khamenei, una delle persone più malvagie della Storia, è morto”.

