Morto Daniele Pairotto | il 24enne colpito da un malore mentre stava giocando a calcio

Un giovane di 24 anni è deceduto dopo aver avuto un malore durante una partita di calcio. Secondo quanto riferito, si trovava sul campo quando ha accusato il problema di salute e sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. La notizia ha suscitato sconcerto tra amici e conoscenti.

Daniele Pairotto è morto a 24 anni, colpito da un malore mentre stava giocando a pallone. La tragedia è avvenuta domenica in un campo di calcio a Crova, in provincia di Vercelli: il giovane si è accasciato al suolo dopo aver raggiunto gli spogliatoi durante l’intervallo della partita tra il Crova e il Livorno Ferraris, sfida valevole per il campionato di calcio amatoriale Csi. Trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Novara, era stato ricoverato in terapia intensiva. Oggi alle ore 13.35 l’annuncio del decesso: gli accertamenti strumentali nelle ore successive non avevano evidenziato segnali di attività cerebrale. Pairotto è crollato a terra mentre era circondato da compagni e avversari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morto Daniele Pairotto: il 24enne colpito da un malore mentre stava giocando a calcio Malore durante partita di calcio, morto 24enneVERCELLI, 01 MAR – E’ morto il 24enne che ieri è stato colto da arresto cardiaco mentre stava giocando in un campo di calcio a Crova, in provincia di... Leggi anche: Arresto cardiaco mentre gioca a calcio: è morto il 24enne ricoverato a Novara Contenuti utili per approfondire Morto Daniele Pairotto. Temi più discussi: Tragedia sul campo di calcio: il cuore di Daniele si ferma a 24 anni; Tragedia a Crova: muore il calciatore Daniele Pairotto di 23 anni; Vercelli, è morto il giovane calciatore Daniele Pairotto colpito da infarto durante l'intervallo della partita; Infarto durante la partita di calcio, morto un ventiquattrenne. Daniele Pairotto si era accasciato a terro durante l'intervallo di Crova-Livorno del campionato CsiTragedia nel vercellese. Daniele Pairotto, calciatore ventiquattrenne della squadra del Crova, nel campionato Csi, è deceduto in ospedale a Novara dopo essersi sentito male durante la partita di sabat ... gazzetta.it Infarto durante la partita, non ce l'ha fatta Daniele PairottoNon ce l'ha fatta Daniele Pairotto, il 24enne che sabato aveva avuto un arresto cardiaco nell'intervallo di una partita di calcio amatoriale a Crova, in provincia di Vercelli. Il ragazzo, che giocava ... rainews.it Non ce l’ha fatta Daniele Pairotto, il calciatore di 23 anni che domenica 1 marzo si era sentito male alla fine del primo tempo della partita tra Crova e Livorno Ferraris, gara valevole per il campionato di calcio amatoriale Csi. È morto in seguito a un arresto cardi x.com Tragedia nel Vercellese: Daniele Pairotto, 24 anni, è morto a seguito di un arresto cardiaco nell’intervallo della gara del campionato CSI Crova–Livorno Ferraris. Inutili i soccorsi e il trasferimento in elisoccorso a Novara: https://fanpa.ge/OsZq5 - facebook.com facebook