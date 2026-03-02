Morte di Domenico | medici in sala operatoria commentano Cuore di pietra non batterà più

In sala operatoria, i medici hanno commentato che il cuore di Domenico Caliendo “non batterà più” e lo hanno descritto come “cuore di pietra”. La vicenda riguarda il decesso del bambino dopo un trapianto di cuore. Le rivelazioni hanno suscitato preoccupazione tra gli esperti, mentre le indagini continuano a cercare chiarimenti sui dettagli della procedura e sulle cause del decesso.

Nuove rivelazioni destano preoccupazione sul caso di Domenico Caliendo, il piccolo che ha perso la vita dopo un trapianto di cuore. Secondo informazioni riportate da ANSA, il cuore donato sarebbe stato giudicato inutilizzabile solo dopo l'espianto dell'organo del bambino. Un'infermiera, che ha preso parte all'operazione il 23 dicembre, ha fornito dettagli all'indagine sul trapianto. Questo professionista ha dichiarato che il cuore di Domenico era già stato rimosso quando l'équipe del Monaldi ha controllato l'organo proveniente da Bolzano.

Morte Domenico, “Il cuore era una pietra durissima”: la testimonianza di un sanitario presente in sala operatoriaIl cuore giunto all'ospedale Monaldi da Bolzano e destinato al piccolo Domenico Caliendo "era congelato", una "pietra durissima".

Morte Domenico, la lite in sala operatoria e il giallo sul ghiaccio secco: cosa è successo al cuoreLa mattina del 23 dicembre, nella sala operatoria dell'ospedale Ospedale San Maurizio di Bolzano, l'atmosfera si sarebbe fatta incandescente.

