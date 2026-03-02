Montalto Pavese al via le piantumazioni nell’Oltrepò | l’olio va verso una nuova frontiera

A Montalto Pavese sono iniziate le piantumazioni di nuove piante di olivo nell’ambito di un progetto dedicato allo sviluppo sostenibile dell’olivicoltura locale. L’intervento mira a migliorare la qualità dell’olio d’oliva extravergine prodotto nella zona dell’Oltrepò Pavese. Le operazioni sono state avviate nelle campagne e coinvolgono agricoltori e tecnici specializzati.

Montalto Pavese (Pavia), 2 marzo 2026 – Favorire lo sviluppo sostenibile dell'olivicoltura locale, per ottenere un prodotto di qualità superiore come olio d'oliva extravergine dell'Oltrepò Pavese. È l'obiettivo che si pone il progetto Demo-Oliop per il quale sono state gettate le basi, piantumando 120 giovani piante di olivo in un campo della Fondazione Riccagioia di Torrazza Coste. Ieri, a Montalto Pavese, sono state piantumate altre 14 piante ottenute da genotipi locali storici autoctoni dell'Oltrepò Pavese. Si aprono nuove prospettive per un territorio vocato alla viticoltura e, si potrebbe dire, che non tutto il male viene per nuocere.