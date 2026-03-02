Monreale punta sul digitale | presentato il progetto Visit Monreale

A Monreale è stato presentato il progetto Visit Monreale, un’iniziativa che mira a valorizzare il territorio attraverso strumenti digitali. L’obiettivo è offrire ai visitatori un’esperienza più coinvolgente e interattiva, rendendo più accessibili le attrazioni locali. L’assessorato coinvolto ha illustrato le caratteristiche del progetto, che prevede l’uso di tecnologie innovative per migliorare la fruizione del patrimonio culturale della città.

MONREALE – Non solo una meta di passaggio, ma un'esperienza sensoriale completa. L'Assessorato al Turismo del Comune di Monreale annuncia ufficialmente il lancio di "Visit Monreale", un'iniziativa strategica volta a rinnovare l'immagine turistica della città e a valorizzarne il patrimonio artistico, gastronomico e paesaggistico. Una nuova guida multimediale e uno spot video d'impatto, pensati per guidare il viaggiatore nel cuore di quello che è, a tutti gli effetti, uno dei tesori più preziosi del sito UNESCO arabo-normanno. Lo spot cattura l'essenza di Monreale: dalla luce vibrante dei mosaici dorati del Duomo — definiti i più belli del mondo — alla maestosità del Chiostro benedettino.